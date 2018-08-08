Россия считает консультации по Грузии в СБ ООН подрывающими отношения Москвы и Тбилиси

Закрытые консультации Совбеза ООН по Грузии были нацелены на срыв нормализации отношений Москвы Тбилиси . Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова.

США и Франция. Консультации были приурочены к десятой годовщине с момента начала агрессии Тбилиси против Южной Осетии в 2008 году. Инициаторами их созыва выступили Великобритания

"Одна из моих идей заключается в том, что те, кто созывали это заседание, хотели в том числе подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Грузией", — сказал он.

Тем не менее, дипломат заявил, что эти консультации были лишь эпизодом, и усилия по нормализации отношений России и Грузии будут продолжены.