Медведев поручил обеспечить Крым водой

"Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов… В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах России", — сказано в поручении.

Отмечается, что о результатах правительству должно быть доложено до 10 сентября.