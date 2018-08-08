Медведев поручил обеспечить Крым водой 

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды сформировать рабочую группу по водообеспечению Крыма. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов… В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах России", — сказано в поручении.
Отмечается, что о результатах правительству должно быть доложено до 10 сентября.
Ранее сообщалось, что Украина в 2018 году получит техническую возможность подавать воду в Крым.