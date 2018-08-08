Раскрыты преложения Путина Трампу

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СМИ: Путин на встрече в Хельсинки предложил Трампу договориться о контроле за вооружениями 

RT на русском 42 минуты назад
Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу договориться по вопросу контроля за вооружениями.
Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что эти предложения включают в себя проведение переговоров об ограничении ядерного оружия и запрете размещения оружия в космосе.
По данным издания, предложения содержатся в документе на одной из страниц, которая ранее не раскрывалась. Документ называется «Диалог по вопросу контроля вооружений».
Politico отмечает, что этот документ российский лидер мог передать Трампу в ходе их переговоров.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в ходе встречи в Хельсинки Путин и Трамп обсуждали проблематику стратегической стабильности.
Саммит лидеров двух стран прошёл 16 июля в Хельсинки. Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН назвал встречу Путина и Трампа самым обсуждаемым событием в мире.
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Комментарии23  Ещё 7 источников 
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