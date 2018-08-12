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«Единая Россия» обобщит предложения по пенсиях
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«Единая Россия» обобщит предложения регионов по пенсионной реформе 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
«Единая Россия» 20 августа на совместном заседании генсовета партии и совета руководителей фракций обобщит предложения регионов по совершенствованию правительственного законопроекта об изменении пенсионного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что такая работа необходима, чтобы подготовить поправки ко второму чтению проекта и учесть эти предложения в мнении фракции партии в Госдуме на предстоящих парламентских слушаниях, намеченных на 21 августа.
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Комментарии4  Ещё 10 источников 
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