«Единая Россия» обобщит предложения по пенсиях

«Единая Россия» 20 августа на совместном заседании генсовета партии и совета руководителей фракций обобщит предложения регионов по совершенствованию правительственного законопроекта об изменении пенсионного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что такая работа необходима, чтобы подготовить поправки ко второму чтению проекта и учесть эти предложения в мнении фракции партии в Госдуме на предстоящих парламентских слушаниях, намеченных на 21 августа.