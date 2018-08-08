В МИД Канады призвали Россию пусить наблюдателей ЕС в Южную Осетию и Абхазию 

Министерство иностранных дел Канады призвало Россию позволить наблюдателям из Европейского союза попасть на территорию Абхазии и Южной Осетии для мирного урегулирования конфликта между Грузией и республиками.
Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.
«Россия должна соблюдать свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года», — отметили в ведомстве.
Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Соединённые Штаты призывают Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции до событий 2008 года.