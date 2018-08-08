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Лондон «ставит палки в колеса» российским дипломатам
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Посольство: Британия настроилась на сокращение присутствия российских дипломатов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Илья Дмитрячев/ТАСС
Пресс-секретарь посольства России в Лондоне заявил, что власти Великобритании с начала года фактически блокируют обновление российского дипломатического корпуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам представителя посольства, британские власти сохраняют настрой на сокращение присутствия российских дипломатов на территории страны. Отмечается, что для осуществления этих намерений Британия намеренно затягивает выдачу виз россиянам.
"В качестве инструментария по-прежнему используются визовые ограничения, искусственное продолжительное затягивание оформления виз новым сотрудникам, уже оформленным в длительные командировки, продление виз сотрудникам российских загранучреждений на срок не более трех месяцев с удерживанием их паспортов", — сказал пресс-секретарь.
Ранее стало известно, что Великобритания и Норвегия будут совместно работать в обороне для противостояния России.
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