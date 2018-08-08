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США накажут Россию за Скрипалей
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США накажут Россию за Скрипалей 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Госдепартамент США планирует ввести новые санкции против России с 22 августа, передает Reuters.
По мнению американских властей, Росси причастна к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент произошел в марте этого года.
"Санкции вступят в силу спустя 15 дней после уведомления Конгресса. Соответствующее уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре предположительно 22 августа 2018 года", — говорится в сообщении.
Уточняется, что причина санкций — применение "Новичка" в обход международного права и Конвенции о запрете применения химоружия.
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