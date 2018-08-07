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Военный эксперт: Украине придется выполнить минские соглашения
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Военный эксперт: Украине придется выполнить минские соглашения 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: Украина.ру
«Я не сторонник Минских соглашений, но коль Украина их подписала, в любом случае придется выполнять», — заявил в эфире NewsOne военный эксперт Олег Стариков.
Он пояснил, что Минские соглашения легли в основу политики Европы и США по отношению к Украине и России, поэтому избежать их выполнения никому не удастся.
«Это аксиома — Украине придется выполнять Минские соглашения. И до 2024 года политика России в отношении Украины также не поменяется. Если Украина не выполнить требования, военный конфликт в Донбассе будет продолжаться», — сказал эксперт.
По его словам пока не урегулируется вопрос с выполнением требований Минских соглашений Украиной, такая ситуация «ни мира, ни войны» будет сохраняться.
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