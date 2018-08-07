Ещё
МИД объяснил цель российской операции в Южной Осетии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД назвали цель российской операции в Южной Осетии в 2008 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Целью российской военной операции в Южной Осетии было прекращение агрессии Грузии и предотвращение возможности повторных нападений, заявили во вторник в МИД РФ.
"Российская военная операция преследовала единственную цель — прекратить агрессию Грузии и предотвратить возможность повторных нападений. Ее организация и проведение были строго пропорциональны угрозе со стороны Грузии", — говорится в комментарии к 10-й годовщине августовских событий 2008 года на Кавказе.
" По завершении военной операции подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации были выведены с территории Грузии в октябре 2008 года в соответствии с принципами урегулирования, выработанными совместно президентом России Д. А. Медведевым и президентом Франции Н. Саркози (этот документ часто ошибочно именуется "Соглашением о прекращении огня"), и уточняющими договоренностями от 8 сентября 2008 года", — подчеркнули в ведомстве.
Последние новости
В России создали "вечный" ядерный реактор для атомных подлодок Стратегический август. Армия России выучила уроки пятидневной войны На Украине испугались возможных последствий закрытия границ с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезду «Такси» избили в Москве89
Российские боевые корабли зашли в Ла-Манш211
Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна45
В Грузии рассказали об ответе на агрессию России79
«Я депутат и платить не буду»609
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
07:13
Попал в больницу: что случилось с «Промокашкой»
Происшествия Статьи
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:37
К чему приведет размещение Су-35С на Курилах
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение