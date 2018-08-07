МИД объяснил цель российской операции в Южной Осетии

В МИД назвали цель российской операции в Южной Осетии в 2008 году

Целью российской военной операции в Южной Осетии было прекращение агрессии Грузии и предотвращение возможности повторных нападений, заявили во вторник в МИД РФ "Российская военная операция преследовала единственную цель — прекратить агрессию Грузии и предотвратить возможность повторных нападений. Ее организация и проведение были строго пропорциональны угрозе со стороны Грузии", — говорится в комментарии к 10-й годовщине августовских событий 2008 года на Кавказе. " По завершении военной операции подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации были выведены с территории Грузии в октябре 2008 года в соответствии с принципами урегулирования, выработанными совместно президентом России Д. А. Медведевым и президентом Франции Н. Саркози (этот документ часто ошибочно именуется "Соглашением о прекращении огня"), и уточняющими договоренностями от 8 сентября 2008 года", — подчеркнули в ведомстве.