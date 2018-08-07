Лавров примет участие в совещании глав МИД прикаспийских государств в Актау 

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в совещании глав МИД прикаспийских государств, которое состоится в Актау 11 августа. Об этом заявил во вторник ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Сергей Викторович Лавров планирует быть на совещании глав МИД прикаспийских государств", — сообщил дипломат.
Совещание глав МИД прикаспийских государств пройдет накануне V Каспийского саммита, в котором примут участие главы Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркмении. Как ожидается, основным итоговым документом саммита станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.