Лавров примет участие в совещании глав МИД прикаспийских государств в Актау 

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Медведев назвал расширение НАТО безусловной угрозой для РФ

Медведев выразил надежду, что вместо конфликтов Запад предпочтет дружбу с РФ

Карасин: Тбилиси и другие столицы должны сделать вывод, что любая агрессия наказуема