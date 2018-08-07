«Шито белыми нитками»: о задержании ФБР россиян

«Шито белыми нитками». Мнение о задержании сотрудниками ФБР россиян

Среди пятерых задержанных ФБР по делу о крупном мошенничестве есть как минимум четверо россиян. Это Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, сообщила РИА Новости представитель Минюста США Николь Навас Оксман. По ее словам, Суверина задержали 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина — 1 августа, а Дедусева — на следующий день.

Ранее генконсульство России Нью-Йорке сообщило, что ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Представительство послало запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным. Время ответа на запрос регламентировано соглашением между странами, это три дня. Срок, в который доступ должен быть предоставлен, остается на усмотрение американской стороны. Официальных контактов со следственными органами США пока не было.

В генконсульстве РИА Новости сообщили, что узнали о задержании одного из россиян от его родственников в первых числах августа, когда он пытался вылететь из Бостона в Цюрих

Дипломаты заявили, что внимательно следят за развитием ситуации.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев

"Ситуацию, которая складывается в российско-американских отношениях, нельзя назвать нормальной. Мы еще увидим, и, скорее всего, неоднократно, что те или иные силовые структуры США будут искать черную кошку в темной комнате. Но там ее нет. Все это шито белыми нитками. Они провоцируют не только нас, просто в последнее время все это сконцентрировано вокруг России. Американцы не могут успокоиться, потому что понимают: Россию не удалось разорвать в клочья. Поэтому то, что делает политическая элита США в рамках силовых структур, ЦРУ, ФБР, Пентагона и конгресса, сейчас нацелено в основном на нашу страну. Но все эти козни, чинимые в отношении наших граждан и организаций, не красят американцев", — сказал Александр Гусев.

В конце июля Минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в участии в мошеннических схемах по продаже автомобилей. Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.