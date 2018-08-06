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Россия не получала от Британии данных по экстрадиции
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Российское посольство не получало от Британии обращений по экстрадиции 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Посольство РФ не получало от Великобритании официальных обращений по поводу запроса на экстрадицию подозреваемых, связанных с отравлением в Солсбери, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
"Каких-либо официальных обращений на этот счет посольство не получало. Более того, приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит. Мы не испытываем никакого доверия к неподтвержденным медийным вбросам", — заявили в посольстве.
Газета Guardian в понедельник сообщила, что Лондон подготовил запрос российской стороне по экстрадиции двух подозреваемых, связанных с отравлением в Солсбери. Имена подозреваемых не называются.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.
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