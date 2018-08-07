Медведев объяснил действия грузинских властей в 2008 году

«Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было… В 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зелёный свет агрессии, и произошло то, что произошло», — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что у России не было цели «разгромить Грузию или казнить Саакашвили».

По словам Медведева, необходимо было «предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия».

Ранее Медведев заявил, что Россия готова выстраивать диалог с новым руководством Грузии.

Конфликт развернулся после того, как грузинские войска вторглись на территорию республики в ночь на 8 августа 2008 года и обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал из установок «Град». После пяти дней боевых действий грузинские военные были вытеснены из республики.