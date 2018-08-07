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Медведев объяснил действия грузинских властей в 2008 году
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Медведев объяснил действия грузинских властей в 2008 году 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Агрессивная политика правительства и президента Грузии в 2008 году и, как следствие, конфликт с Южной Осетией были субъективным выбором экс-главы государства Михаила Саакашвили. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было… В 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зелёный свет агрессии, и произошло то, что произошло», — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсантъ».
Он отметил, что у России не было цели «разгромить Грузию или казнить Саакашвили».
По словам Медведева, необходимо было «предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия».
Ранее Медведев заявил, что Россия готова выстраивать диалог с новым руководством Грузии.
Конфликт развернулся после того, как грузинские войска вторглись на территорию республики в ночь на 8 августа 2008 года и обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал из установок «Град». После пяти дней боевых действий грузинские военные были вытеснены из республики.
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Комментарии4  Ещё 7 источников 
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