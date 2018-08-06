Американский сенатор остался доволен визитом в Россию

Сенатор США Рэнд Пол заявил журналистам, что доволен визитом в Россию

"Да", — ответил он на соответствующий вопрос по итогам встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Москве.

Это уже вторая встреча подобного уровня в Москве за месяц с небольшим: группа американских конгрессменов и сенаторов побывала в России в конце июня — начале июля.