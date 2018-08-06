Россия ответила на действия Греции

МИД вручил ноту греческому послу

"6 августа в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в РФ Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", — говорится в сообщении МИД РФ

В июле Греция июля обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух дипломатических работников. Москва отвергла все эти обвинения пообещала, что эти шаги не останутся без ответа.