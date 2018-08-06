Как изменилась бы Россия, если бы не было Ельцина

С Ельциным Россия вошла в эпоху либеральных реформ и рынка, которая запомнилась гражданам не только новыми возможностями, но и тяжелейшим кризисом. А что бы случилось со страной не будь Ельцина? На этот вопрос эксперты отвечают по-разному.

На гребень большой политики

Ельцин взошел на политический олимп России внезапно. Еще в 1987 году, являясь первым секретарем Московского горкома партии, на пленуме ЦК КПСС он обрушился с критикой на Политбюро, после чего был отстранен Горбачевым от своей должности.

«Занимайся чем хочешь, но в политику я тебя больше не пущу», — заявил тогда генсек.

Однако от Горбачева тогда уже зависело мало. Противоборство с системой явилось своего рода стартовой площадкой для стремительной политической карьеры Ельцина. В 1990 году он избирается в Верховный Совет РСФСР, а 12 июня 1991 года становится президентом Российской Федерации, пока еще в составе СССР. Через полгода развалится Союз, и Ельцин будет главой уже самостоятельного российского государства. Михаил Полторанин , занимавший с 1990 по 1992 год пост министра печати и информации, отмечал, что победа Ельцина была связана с надеждой людей на перемены, на процветание страны. Но одновременно 12 июня — это уже конечная точка подъема, и очень скоро наступило разочарование. Ельцин надежд не оправдал — но это не его вина, а наша: ведь у народа была возможность не дать победить ему в 1996 году, — заключает Полторанин.

Любили не все

Допустим, Ельцин не победил: не только в 1996 году, но и в 1991-м. По какому сценарию могло пойти развитие страны? Были ли шансы сохранить Советский Союз? Не секрет, что многие современники Ельцина отмечают, что Борис Николаевич пошел на развал СССР, зная, что его не любят в союзных республиках. У него не было шанса избраться президентом СССР. У него была возможность стать только президентом России. Последний Председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов признавал, что Ельцина нельзя было назвать не только общесоюзным, но и общероссийским лидером.

«Он был отвергнут провинцией. Власть там была у руководителей Советов депутатов, а они Ельцина терпеть не могли. В глубинке как раз популярным был Рыжков», — убежден Хасбулатов.

Однако Рыжков занял на выборах 1991 года второе место, проиграв Ельцину с внушительным отставанием — свыше 32 миллионов голосов. Очевидно, что при отсутствии полного доверия к Ельцину российский народ еще больше не желал возврата к коммунистической системе. Но такой риск все равно был.

Остаться в системе

Созданный в августе 1991 года ГКЧП заявил, что его главная цель предотвращение подписания Новоогаревского договора о создании Союза Суверенных Государств и сохранение территориальной целостности страны. Была ли возможность у «путчистов» достигнуть своих целей не будь Бориса Ельцина? Вполне. Однако никто не знает какими средствами. Журналисты того времени толи в шутку то ли в серьез писали, что СССР при ГКЧП мог бы превратиться в подобие Чили эпохи правления Пиночета. Представители СМИ уже после ареста членов ГКЧП с издевкой спросили у них, консультировались ли они с чилийским диктатором? А ведь предпосылки сохранения СССР по кровавому сценарию имелись. Среди «путчистов» было немало силовиков: министр обороны Дмитрий Язов , министр внутренних дел Борис Пуго, председатель КГБ Владимир Крючков , первый заместитель председателя Совета обороны Олег Бакланов.

В заявлении представителей ГКЧП сообщалось: «Страна не может жить в разрухе… Мы наведем в стране порядок». Но в этих условиях закручивание гаек для вкусившего либеральных свобод народа было бы равносильно возвращению к советским тоталитарным методам. Нашлись бы и общественные силы которые бы сопротивлялись насильственному сохранению СССР. Особенно мощный был бы отпор со стороны национальных республик. Все это могло закончиться большими жертвами. Директор Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант Леонид Решетников отмечает, что в начале 90-х политическая ситуация определила для России всего два возможных сценария: коммунистический или западный, именуемый демократическим. Без такого пробивного человека, как Ельцин, по словам генерала, было бы очень сложно выйти из системных советских представлений.

«Что было бы, если бы план удался? — размышляет журналист Михаил Васильев. — Теперь можно только гадать. Вряд ли удалось бы сохранить державу в прежнем виде. Но ряд республик, в частности, Казахстан и Белоруссия, вполне могли остаться с Россией в едином государстве. А может быть, чем черт не шутит, даже Украина».

Плавно к рынку

Не все эксперты согласны, что в случае победы ГКЧП страна вернулась бы к советской модели. Они отмечают, что каждый из путчистов работал на высоких государственных постах и осознавал, что для сохранения страны нужны совершенно иные политические решения, чем прежде. Многие политики, поддержавшие ГКЧП, называли Валентина Павлова Василия Стародубцева грамотными управленцами и трезвомыслящими людьми, которые не создали бы прецедента для народного недовольства. В подтверждение своих слов они приводят «Постановление №1 Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР», где, в частности, сказано: «Создать благоприятные условия для увеличения реального вклада всех видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в соответствии с законами Союза ССР, в экономический потенциал страны и обеспечение насущных потребностей населения». Можно предположить, что ГКЧП, как и Ельцин, продолжил бы движение к рыночной модели, — рассуждают авторы общественно-политического портала KM.RU . — Но, скорее всего, оно было бы плавным и не столь стрессовым для населения, как это случилось в реальной истории 90-х.

Прямиком к распаду

Следующий ключевой эпизод российской истории, который мог бы поставить крест на карьере Ельцина, это бунт Верховного Совета в октябре 1993 года. По мнению социолога Артемия Желнова, в случае победы Хасбулатова и Руцкого Россию бы ждали серьезные внутриполитические сбои, которые бы с большой степенью вероятности закончились распадом страны. Именно благодаря потрясающей работе команды Ельцина с регионами удалось избежать множества проблем, которые, в частности, намечались в Татарстане и некоторых приграничных районах страны, — отмечает Желнов. Он уверен, что ни Руцкому, ни Хасбулатову не хватило бы политического веса и ресурсов, чтобы удержать страну. «Что было бы, если бы Россия распалась?» — спрашивает социолог. — На это уже пусть отвечают фантасты».

Рывок в будущее

Специалист по сделкам слияний и поглощений Columbia Law School Хамзат Асабаев уверен, что и без Ельцина никакого распада России не произошло бы. Скорее всего государство медленнее, но более стабильно входило бы в рыночное русло. Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов еще более оптимистичен:

«Если бы не было Ельцина, у нас был бы вариант Китая. Но Китай сейчас был бы вдвое слабее, чем мы».

Экономическому чуду России, по мнению журналиста, способствовал бы колоссальный людской потенциал и целостность страны — «мы стали бы цивилизацией пяти океанов». Преодолев сложности застоя и не разрушив себя, продолжает Проханов, мы бы осуществили рывок в развитии, использовав накопленные в СССР гигантские ресурсы: материальные, военные, духовные, информационные, культурные — и стали бы самой могущественной страной мира. Публицист верит, что российская экономика пошла бы по пути не потребления, а творчества — прорыва к фундаментальной тайне бытия, в том числе тайне мозга и души человеческой. Экономист и писательница Юлия Латынина трезво походит к оценке российского сценария без Ельцина. Вожди ГКЧП, используя свое положение, стали бы олигархами, поделив между собой заводы и нефтевышки, а народу явили бы карикатурную рыночную экономику: «можете торговать картошкой и леденцами». СССР все равно бы развалился. Это было предопределено экономически, так как 80% промышленности работало на оборонку, — пишет экономист. Журналист Михаил Васильев пишет в том же духе: «Коррупция и воровство — куда ж без них! Кто-то, безусловно, погрел бы руки на экономических реформах, ведь ради этого все и затевалось». По его словам, был бы шанс, что лет через двадцать господа путчисты оказались бы на одних нарах с Ходорковским.

Неотвратимый сценарий

Самым печальным последствием отсутствия у руля государства такого человека как Ельцин, по мнению Юлии Латыниной, был бы межнациональный кризис. В первую очередь, с Чечней было бы все гораздо хуже. «Допустим, никто не расстрелял в 1993 году Верховный Совет, предполагает Латынина, но уже тогда на большинстве заводов начали появляться земляки Хасбулатова с записками „Я от Руслана“. В итоге — межнациональная резня». На карте мира Россия выглядела бы еще меньше, чем при Ельцине, продолжает писательница, потому что случилась бы Югославия в квадрате — ужасная гражданская война. От России откололись бы не только союзные республики, но и Кавказ, и Татарстан.