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РФ упрекнула Госдеп в «мегафонной дипломатии»
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Посольство России упрекнуло Госдеп в «мегафонной дипломатии» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали заявление официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт о вызове в дипведомство Дмитрия Жирнова.
В посольстве России в США прокомментировали вызов временного в делах России на территории страны Дмитрия Жирнова. В заявлении, распространенном на официальном сайте, говорится, что обвинения со стороны американской стороны необъективны и на настоящий момент не было приведено ни одного доказательства «агрессивного вмешательства России».
«О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе? За последние два года неоднократно и на всевозможных уровнях мы развенчивали абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций», — говорится в сообщении.
В ведомстве высказали сожаление, что Госдепартамент США дошел до «мегафонной дипломатии» и подыгрывают властям, которые «раскручивают» тему якобы политического вмешательства России в своих личных целях.
Ранее сообщалось, что временного поверенного в делах РФ в Соединенных Штатах Дмитрия Жирнова вызвали в Госдепартамент США, чтобы обсудить очередные обвинения с американской стороны по отношению к РФ в попытках вмешаться в выборы в Соединенных Штатах с целью «ослабить и расколоть» государство.
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