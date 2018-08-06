РФ упрекнула Госдеп в «мегафонной дипломатии»

Посольство России упрекнуло Госдеп в «мегафонной дипломатии»

В посольстве России в США прокомментировали вызов временного в делах России на территории страны Дмитрия Жирнова. В заявлении, распространенном на официальном сайте, говорится, что обвинения со стороны американской стороны необъективны и на настоящий момент не было приведено ни одного доказательства «агрессивного вмешательства России».

«О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе? За последние два года неоднократно и на всевозможных уровнях мы развенчивали абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций», — говорится в сообщении.

В ведомстве высказали сожаление, что Госдепартамент США дошел до «мегафонной дипломатии» и подыгрывают властям, которые «раскручивают» тему якобы политического вмешательства России в своих личных целях.

Ранее сообщалось, что временного поверенного в делах РФ в Соединенных Штатах Дмитрия Жирнова вызвали в Госдепартамент США, чтобы обсудить очередные обвинения с американской стороны по отношению к РФ в попытках вмешаться в выборы в Соединенных Штатах с целью «ослабить и расколоть» государство.