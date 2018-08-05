В Сети высмеяли назначение Сигала в МИД

1/11 Известный актёр и продюсер Стивен Сигал назначен российским МИД спецпредставителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей, сообщается на официальной странице российского дипведомства в «Фейсбуке». РИА Новости Фото:

2/11 Налаживать отношения актёр будет на общественных началах. globallookpress.com Фото:

3/11 «У меня всегда было очень сильное стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше», — сказал Сигал, сообщает РИА Новости ТАСС Фото:

4/11 По его словам, неофициально он делал это уже давно, а теперь благодарен за возможность делать то же самое официально. globallookpress.com Фото:

5/11 По его словам, неофициально он делал это уже давно, а теперь благодарен за возможность делать то же самое официально. ТАСС Фото:

6/11 Бывший американский посол в России Майкл Макфол считает это назначение «жестом отчаяния». РИА Новости Фото:

7/11 Госдепартамент США не стал его комментировать. globallookpress.com Фото:

8/11 Соцсети уже отозвались на это назначение. «Еще пусть Петросяна вице-премьером по инновациям назначат». РИА Новости Фото:

9/11 «Ответным шагом Госдепа скорее всего будет назначение Ивана Охлобыстина министром здравоохранения США». Министр Сигал вызывает вас на татами. Вы хотели сказать на ковёр. Нет, на татами», «Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Не договорится, так хоть наваляет», - шутят в Twitter. ТАСС Фото: