«Пусть Петросяна вице-премьером по инновациям назначат» 

Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
1/11 Известный актёр и продюсер Стивен Сигал назначен российским МИД спецпредставителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей, сообщается на официальной странице российского дипведомства в «Фейсбуке».
9/11 «Ответным шагом Госдепа скорее всего будет назначение Ивана Охлобыстина министром здравоохранения США». Министр Сигал вызывает вас на татами. Вы хотели сказать на ковёр. Нет, на татами», «Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Не договорится, так хоть наваляет», - шутят в Twitter.