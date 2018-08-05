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«Пусть Петросяна вице-премьером по инновациям назначат»
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«Пусть Петросяна вице-премьером по инновациям назначат» 

Рамблер 59 минут назад
Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
1/11  Известный актёр и продюсер Стивен Сигал назначен российским МИД спецпредставителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей, сообщается на официальной странице российского дипведомства в «Фейсбуке».
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2/11  Налаживать отношения актёр будет на общественных началах.
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3/11  «У меня всегда было очень сильное стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше», — сказал Сигал, сообщает РИА Новости
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4/11  По его словам, неофициально он делал это уже давно, а теперь благодарен за возможность делать то же самое официально.
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5/11  По его словам, неофициально он делал это уже давно, а теперь благодарен за возможность делать то же самое официально.
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6/11  Бывший американский посол в России Майкл Макфол считает это назначение «жестом отчаяния».
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7/11  Госдепартамент США не стал его комментировать.
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8/11  Соцсети уже отозвались на это назначение. «Еще пусть Петросяна вице-премьером по инновациям назначат».
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9/11  «Ответным шагом Госдепа скорее всего будет назначение Ивана Охлобыстина министром здравоохранения США». Министр Сигал вызывает вас на татами. Вы хотели сказать на ковёр. Нет, на татами», «Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Не договорится, так хоть наваляет», - шутят в Twitter.
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10/11  Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России Стивена Сигала в 2016 году.
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По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, актер обращался с просьбами о гражданстве «настойчиво и продолжительное время».
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