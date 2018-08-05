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Украинский политик отметил «парадоксальный» эффект российских санкций
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Украинский политик отметил «парадоксальный» эффект российских санкций 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Бывший депутат Рады Евгений Филиндаш рассказал, что санкции против России привели к импортозамещению и развитию ряда секторов. Таким образом, по словам политика, экономические ограничения сработали «парадоксальным образом» на укрепление РФ.
"Это же не маленькая Сербия, которую санкциями можно было реально задавить, а это гигантская Россия", — цитирует РИА Новости слова Филиндаша, сказанные в эфире телеканала NewsOne. Экс-депутат также отметил колоссальные ресурсы России, которые страна направила на восстановление своего производства.
Напомним, перед уходом на каникулы ряд сенаторов внес в Конгресс США законопроект об ужесточении санкций против России. Также американский минфин ввел санкции против российского банка «Агросоюз».
Между тем потери зарубежных стран от введенного Россией четыре года назад продовольственного эмбарго могут составлять около 8,3 миллиарда долларов в год. Решение о введении антисанкций было принято в 2014 году в ответ на экномические ограничения Запада.
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