Британия избавляется от улик по делу Скрипалей

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери уничтожаются "практически все улики", передает телеканал "Россия 24".
"Уничтожаются практически все улики. В случае, если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет", — сказал Яковенко.
Он подчеркнул, что это "не может не беспокоить" российскую сторону.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания занимается информационными спекуляциями и создает атмосферу секретности вокруг расследований инцидентов в Солсбери и Эймсбери.