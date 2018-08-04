Британия избавляется от улик по делу Скрипалей

Посол России рассказал об уничтожении улик по делу Скрипалей

"Уничтожаются практически все улики. В случае, если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет", — сказал Яковенко.

Он подчеркнул, что это "не может не беспокоить" российскую сторону.