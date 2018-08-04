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Британия избавляется от улик по делу Скрипалей
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Посол России рассказал об уничтожении улик по делу Скрипалей 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
Российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери уничтожаются "практически все улики", передает телеканал "Россия 24".
"Уничтожаются практически все улики. В случае, если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет", — сказал Яковенко.
Он подчеркнул, что это "не может не беспокоить" российскую сторону.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания занимается информационными спекуляциями и создает атмосферу секретности вокруг расследований инцидентов в Солсбери и Эймсбери.
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