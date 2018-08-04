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Сигал получил должность в МИД
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Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США 

ТАСС 18 минут назад
Фото: Reuters
Актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Об этом говорится сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook.
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"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, — информировали в министерстве. — Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее".
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Комментарии7  Ещё 6 источников 
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