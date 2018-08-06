Россия грозно предупредила зарвавшийся Запад

"Непонятно, зачем это надо", — сказал глава кабмина. Свою точку зрения на возможное вступление Грузии в НАТО премьер-министр озвучил в интервью радиостанции "Коммерсантъ ФМ".

Медведев также напомнил о вооруженном конфликте между Грузией и Южной Осетией , в который для принуждения Тбилиси к миру пришлось вмешаться Москве . По словам главы правительства, никакой неизбежности в столкновениях не было, такое развитие ситуации могли предотвратить.

О вступлении Грузии в Организацию Североатлантического договора на Западе говорят уже не первый год. Так, в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение Брюсселя принять Тбилиси в Альянс. Вместе с тем о каких-то конкретных сроках он распространяться не стал.

Между тем о последствиях принятия Грузии, а также Украины в состав НАТО неоднократно высказывался президент России Владимир Путин . Глава государства относится к этому крайне негативно и полагает, что Североатлантический альянс может работать с этими странами в двухстороннем формате без принятия их в свои ряды.

Тбилиси взял курс на вступление в Североатлантический альянс в 2003 году, когда к власти в стране пришли прозападные силы во главе с Михаилом Саакашвили . Намерение Грузии было поддержало НАТО в апреле 2008 года на саммите в Бухаресте . Препятствием на пути в Альянс для Грузии являются неурегулированные территориальные проблемы и споры с двумя непризнанными республиками — Абхазией и Южной Осетией.