Антипутинских советников Трампа опять подставили

Все осложнилось, когда на Коутса начали давить из-за несоответствия его заявлений с заявлениями его босса:

Вопрос: Если позволите, можно я напомню вам о Хельсинки Президент , судя по всему, дал понять, что он, возможно, верит Владимиру Путину, когда тот говорит, что он не оказывает — не оказывал никакого влияния на выборы 2016 года. Как вы оцениваете причастность российского правительства к вмешательству в 2016 году? И если, как вы говорите, Россия продолжает попытки повлиять на наш избирательный процесс, значит ли это, что встреча с Путиным ни к чему особенному не привела? Или же здесь замешаны деятели, не являющиеся представителями государства?

Директор Национальной разведки Коутс: Ну, что касается выборов 2016 года — а в то конкретное время никто из нас, как всем известно, не занимал своих должностей — но и президент, и вице-президент, и я думаю, все на этом этапе признали тот факт, что [оценка разведывательного сообщества] была правильной оценкой того, что произошло в 2016 году.

Затем мы приняли решение сделать главным приоритетом, чтобы это больше не повторилось. И мы бросаем на это все силы. И мы должны и будем обсуждать это здесь сегодня.

В то, что касается моих бесед с президентом по тем или иным вопросам, я не предаю это гласности. Я считаю, что это неправильно — этого делать не следует. Поэтому сегодня мы должны сосредоточить наше внимание на том, чтобы просто сказать американскому народу: мы признаем угрозу, она реальна, она по-прежнему существует, и мы делаем все возможное, чтобы провести законные выборы, которым американский народ может доверять.

Короче говоря, он ушел от ответа.

Дальше настала очередь Рэя:

Вопрос: Спасибо. У меня вопрос к директору Рэю. Спасибо вам. На основе результатов работы ФБР, специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года более чем 20 российским служащим.

Теперь же президент написал в «Твиттере», что это расследование, проводимое специальным адвокатом, является фальшивкой и должно быть закрыто. Как мне известно, вы говорили, что не считаете это фальшивкой. Но почему американский народ должен верить тому, что вы говорите о ФБР, если президент говорит, что проводимое спецпрокуром расследование является фальшивым, и если пресс-секретарь вчера заявила, что в ФБР распространена коррупция? Есть ли у вас ответ на эти заявления, звучащие из Белого дома?

Директор ФБР Рэй: Я могу заверить американский народ, что мужчины и женщины, работающие в ФБР, начиная с самого директора и заканчивая всем подчиненными, будут хранить верность своей присяге и делать свою работу.

Ммм… Они делают свою работу и хранят верность своей присяге, но Трампа он не оправдывал.

И опять Коутсу — а затем и Болтону — пришлось играть в обороне:

Вопрос: И, возможно, спецпредставитель Болтон тоже мог бы принять в этом участие. Но в преддверии хельсинкского саммита американские официальные лица, официальные представители в НАТО , послы в России заявляли, что президент во время беседы с президентом Путиным поднимет вопрос о злонамеренных действиях. Но он не обсуждал этого — во всяком случае, на пресс-конференции.

Сегодня вы говорите, что президент поручил вам сделать вопрос вмешательства в выборы приоритетным. Как вы объясните несоответствие между тем, что говорите вы, его советники, и тем, что сказал по этому поводу президент?

Коутс: Я не в том положении, чтобы в полной мере понять или говорить о том, что произошло в Хельсинки.

Удивительная откровенность! Болтон продолжил в том же духе:

Спецпредставитель Болтон: Этот вопрос обсуждался. И, кстати, президент Путин сказал — я думал на пресс-конференции, но, разумеется, на расширенной двусторонней встрече, когда оба лидера собрались вместе со своими старшими советниками — президент Путин сказал, что первым вопросом, который поднял президент Трамп, было вмешательство в выборы.

Вопрос: Я полагаю, вопрос в том, что на пресс-конференции президент не указал и не остановился ни на одном из злонамеренных действиях, на которые указали вы, и на которые указали его советники. А значит, должны ли американцы верить, что он прислушивается к вашим советам, или что он, проводя встречи, поступает по-своему, как он это сделал во время встречи с президентом России?

Болтон: Я считаю, что президент совершенно ясно дал понять всем, кто отвечает за эту сферу, что он очень серьезно ко всему этому относится и что он рассчитывает, что они будут выполнять свою работу, делая все возможное, и что он полностью их поддерживает.

На самом же деле он не дал этого «совершенно ясно понять» ни русским, ни общественности. И через несколько часов после того брифинга он еще раз перечеркнул заявление о том, что он на 100% поддерживает действия, направленные на то, чтобы не допустить вмешательства России. Кстати, серьезное беспокойство вызывает то, почему, говоря о переносе очередного саммита с российским лидером, Болтон сам назвал расследование «охотой на ведьм». Получается, что, Болтон лицемерил?

На митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, Трамп заявил: «В Хельсинки у меня была прекрасная встреча с Путиным. Мы все обсудили…. Мы хорошо поладили. Между прочим, это не плохо, а хорошо. Теперь нам мешает это фальшивое расследование российского вмешательства — это же все выдумки, ведь так?»

Сколько бы ни старались Коутс, Рэй, Болтон и другие отмалчиваться, увиливать и как бы ни пытались выдавать свое мнение за мнение Трампа, Трамп никогда не перестает ставить их в неловкое положение и выражать свои истинные чувства. Он так и не признал, что его избрали с помощью России, и сам он не собирается лезть из кожи вон, чтобы предотвратить это в 2018 году.