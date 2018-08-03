Бабич может стать спецпредставителем Путина в Белоруссии 

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может получить статус спецпредставителя российского лидера в Белоруссии. На данный момент планируется отправить его в Минск в качестве посла России.
По данным источников, близких к Кремлю и МИДу, присвоение особого статуса полпреду уже обсуждается, передаёт РБК.
Совмещение должностей посла и спецпредставителя президента встречается в России крайне редко. Ранее такую работу осуществляли Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов — они были послами на Украине и спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений одновременно.