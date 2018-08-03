Ещё
Бабич может стать спецпредставителем Путина в Белоруссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бабич может стать спецпредставителем Путина в Белоруссии 

News.ru 3 августа 2018
Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может получить статус спецпредставителя российского лидера в Белоруссии. На данный момент планируется отправить его в Минск в качестве посла России.
По данным источников, близких к Кремлю и МИДу, присвоение особого статуса полпреду уже обсуждается, передаёт РБК.
Совмещение должностей посла и спецпредставителя президента встречается в России крайне редко. Ранее такую работу осуществляли Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов — они были послами на Украине и спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений одновременно.
News.ru: последние новости
Стивен Сигал устроился в МИД России Путин прибыл на фестиваль «Опера в Херсонесе» СК готов подключиться к «делу Солсбери»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Нашествии» произошла трагедия160
Появилось фото гибели авианосца США47
Петросян: гора с плеч свалилась68
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком39
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли44
Видео
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
02:57
На «Нашествии» произошла трагедия
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение