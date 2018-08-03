Бутину содержат в камере как опасную преступницу

Мария Захарова. Россиянка Мария Бутина содержится в заключении как опасная преступница, заявила официальный представитель МИД РФ

По ее словам, российские дипломаты при посещении Бутиной в тюрьме выяснили, что условия содержания оставляют желать лучшего. Она помещена в одиночную камеру и находится под круглосуточным надзором. При этом надзиратели неоднократно врывались ночью в целях проверки, включали свет, не давали спать. Кроме того, в помещении, где содержится россиянка, очень холодно, рацион питания скудный. Бутина также лишена возможности гулять на открытом воздухе.

"Российские дипломаты потребовали незамедлительно исправить положение Марии Бутиной. В этой связи американским властям направлено официальное обращение", — отметила Захарова.