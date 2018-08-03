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Бутину содержат в камере как опасную преступницу
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Бутину содержат в камере как опасную преступницу 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Россиянка Мария Бутина содержится в заключении как опасная преступница, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, российские дипломаты при посещении Бутиной в тюрьме выяснили, что условия содержания оставляют желать лучшего. Она помещена в одиночную камеру и находится под круглосуточным надзором. При этом надзиратели неоднократно врывались ночью в целях проверки, включали свет, не давали спать. Кроме того, в помещении, где содержится россиянка, очень холодно, рацион питания скудный. Бутина также лишена возможности гулять на открытом воздухе.
"Российские дипломаты потребовали незамедлительно исправить положение Марии Бутиной. В этой связи американским властям направлено официальное обращение", — отметила Захарова.
Напомним, Мария Бутина была арестована 15 июля в Вашингтоне по надуманным обвинениям. Она подозревается в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Суд решил, что Бутина останется под стражей до судебного заседания, которое назначено на 10 сентября.
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