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«Белые каски» имели в Сирии тесные связи с экстремистами, заявили в МИД РФ
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«Белые каски» имели в Сирии тесные связи с экстремистами, заявили в МИД РФ
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
/ Динамика дня Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в
Сирии
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