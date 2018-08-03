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«Белые каски» имели в Сирии тесные связи с экстремистами, заявили в МИД РФ
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«Белые каски» имели в Сирии тесные связи с экстремистами, заявили в МИД РФ 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости / Динамика дня  Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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