МИД назвал причину нападения на убитых журналистов

Целью нападения на российских журналистов в Центральноафриканской Республике со стороны неизвестных лиц было ограбление, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"По предварительным данным правоохранительных органов, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления", — цитирует Захарову Twitter министерства.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".