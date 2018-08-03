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В посольстве США в Москве обнаружили шпионку
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Guardian узнала о разоблачении агента российских спецслужб в посольстве США в Москве 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 10 лет гражданка России, работавшая в посольстве США в Москве, была агентом российских спецслужб. Об этом пишет Guardian со ссылкой на свои источники. Изданию известны ее имя и должность, но в материале они не приводятся. Женщина была нанята на работу Секретной службой США, в чьи задачи входит «защита национальных лидеров, финансовой и критической инфраструктуры США».
У предполагаемого российского шпиона был доступ «к самой важной базе данных — официальной почтовой системе Секретной службы США. Так, она имела доступ к расписанию президентов, прошлого и действующего, вице-президентов и их супруг, в том числе Хиллари Клинтон», — уточнил собеседник издания. Он также уверен, что сотрудница посольства могла бы прояснить, каким образом пророссийские хакеры, как считает Вашингтон, взломали компьютерные сети Национального комитета Демпартии.
В 2016 г. два следователя из Управления региональной безопасности Госдепартамента США в ходе рутинной проверки заподозрили сотрудницу посольства в связях с ФСБ, с представителями которой у нее были регулярные и несанкционированные встречи. Свои опасения контролеры озвучили в январе 2017 г., но Секретная служба решила не проводить полномасштабное расследование. Вместо этого она просто попала под сокращение штата дипмиссии прошлым летом, когда число американских дипломатов по требованию России было сокращено на 755 человек с 1200.
«Секретная служба пытается скрыть нарушение, уволив сотрудницу. Ущерб был нанесен, но высшее руководство Секретной службы не проводило никаких внутренних расследований для его оценки», — уверен собеседник издания.
Секретная служба признала, что «все иностранные граждане», предоставляющие услуги дипмиссии, «могут подвергаться влиянию иностранной разведки», в том числе и в России. Поэтому. Их берут на работу в качестве переводчиков или сотрудников, занимающихся культурным обменом.
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Комментарии13  Ещё 26 источников 
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