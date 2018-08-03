Додон пообещал ответить на ограничение своих полномочий

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ответит на ограничение своих полномочий акциями протестов. Об этом сообщает Accent TV.

По его словам, он готов вывести людей на площадь, если после парламентских выборов у него не будет возможности влиять на внутреннюю политику Молдавии.

Он также подчеркнул, что в данном случаю может рассмотреть вопрос о переходе к президентской форме правления в стране.

Додон добавил, что президент должен обладать всеми положенными ему полномочиями.

Ранее Додон заявил, что потепление отношений с российской стороной возможно только после парламентских выборов.