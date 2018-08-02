Санкции против оружия РФ посчитали провальными

В Госдуме назвали провальными санкции против российского оружия

Сенаторы США хотят ускорить поставки американского оружия ряду стран НАТО , чтобы снизить их зависимость от оружия российского производства. Такое положение содержится в новом законопроекте, представленном группой сенаторов от демократической и Республиканской партии

"Санкционная политика (США), которая предпринята в отношении нашей страны, — она носит провальный характер, явно обречена. Конечно, говорить, что она бесследно проходит, тоже нельзя, но вместе с тем оборонно-промышленный комплекс у нас достаточно развит", — сказал РИА Новости Швыткин.

Парламентарий отметил, что в рамках военно-технического сотрудничества с другими государствами РФ исходит из возможности, необходимости и ценовой политики и самое главное — качества вооружения, которое производит оборонно-промышленный комплекс России.