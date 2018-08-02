Санкции против оружия РФ посчитали провальными

Санкционная политика США, которая предпринята в отношении РФ и оружия российского производства, носит провальный характер, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Сенаторы США хотят ускорить поставки американского оружия ряду стран НАТО, чтобы снизить их зависимость от оружия российского производства. Такое положение содержится в новом законопроекте, представленном группой сенаторов от демократической и Республиканской партии.
"Санкционная политика (США), которая предпринята в отношении нашей страны, — она носит провальный характер, явно обречена. Конечно, говорить, что она бесследно проходит, тоже нельзя, но вместе с тем оборонно-промышленный комплекс у нас достаточно развит", — сказал РИА Новости Швыткин.
Парламентарий отметил, что в рамках военно-технического сотрудничества с другими государствами РФ исходит из возможности, необходимости и ценовой политики и самое главное — качества вооружения, которое производит оборонно-промышленный комплекс России.
"Противопоставить это вооружение санкциям со стороны США, конечно, это обречено на провал… Предпринимаемые усилия (США) говорят о некой агонии. (Действия) США вызывают по меньшей мере сожаление", — заключил депутат.