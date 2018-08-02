СК: Россия может направить следователей в ЦАР для расследования убийства журналистов

По словам Петренко, российские правоохранительные органы могут расследовать преступления на территории других стран, если они входят в юрисдикцию России и принимающая сторона дала на это согласие.

"В настоящее время сотрудниками СК России совместно с представителями МИД России прорабатывается вопрос о направлении в Центральноафриканскую Республику опытных следователей и криминалистов для проведения отдельных следственных действий по этому уголовному делу", — заявила Петренко.