Пыток не было: что известно о гибели журналистов в ЦАР

На телах трех российских журналистов, найденных мертвыми в центральной Африке, не обнаружены следы пыток. Таковы итоги первичного осмотра, о которых сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова . Ранее местные СМИ заявили о том, что трое россиян перед гибелью были похищены и подверглись пыткам со стороны боевиков мусульманской группировки «Селека».

Первичный осмотр тел трех россиян, убитых в центральной Африке, свидетельсвует об отсутствии следов пыток. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — заявила Захарова.

Накануне местное издание Palmares Centrafrique сообщило, что трех российских журналистов могли допрашивать и пытать боевики одного из лидеров мусульманской группировки «Селека» Нуреддина Адама. По данным СМИ, повстанцы этой организации контролируют окрестности двух городов.

Издание разместило фотографию двоих россиян в кузове грузовика. В Центре управления расследованиями (ЦУР), совместно с которым Орхан Джемаль Александр Расторгуев и Кирилл Радченко делали проект в Африке, заявили The Bell, что на снимке находятся тела Расторгуева и Джемаля.

Журналисты Palmares Centrafrique считают ошибкой тот факт, что у россиян не было охраны. По их мнению, это убийство должно стать «сигналом» для столицы Банги

Местное издание также напомнило, что недавно журналисты France 24 побывали в подконтрольной группировке «Селека» зоне и сделали оттуда «предвзятый и пропагандистский» репортаж о боевиках. Журналисты обвинили Францию в продолжающемся кризисе в ЦАР.

О том, что в убийстве российских журналистов могут быть задействованы боевики из мусульманского движения «Селека», ранее сообщал ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

«Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев «Селека». Тела убитых были доставлены 31 июля сотрудниками Миссии ООН по стабилизации в ЦАР в ее столицу Банги», — цитирует агентство местное радио.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прибыли в Банги 27 июля, в пятницу, подчеркивает радио со ссылкой на данные местных властей. В понедельник, 30 июля, они арендовали джип и отправились снимать репортажи в полевых условиях на север республики — сначала в город Декоа , а затем в Кага-Бандоро.

Вместе с россиянами был местный житель — он сидел за рулем машины. В 18:00 по местному времени (20:00 мск) съемочную группу остановили на блокпосту нацслужбы безопасности. Это произошло на выезде из Сибю по направлению к Декоа.

«На блокпосту у выезда из Сибю сотрудники сил безопасности предупредили их об опасности передвижения в темное время и предложили остановиться», — заявил радио представитель местных властей Сибю Марселин Йойо.

Журналисты все же продолжили свой путь. По данным местного СМИ, их захватили и убили в 24 км от Сибю — между деревнями Кене и Кпаку.

«Это сделали примерно 10 злоумышленников в чалмах, которые говорили только по-арабски. Трое россиян были убиты там же. Водителю удалось спастись, и он сообщил обо всем властям примерно в 05:00 утра (07:00 мск). Тела забрали жандармы», — добавил Йойо.

По информации представителей миссии ООН в ЦАР, россияне не обращались к ним по прибытии в Африку.

Напомним, Джемаль, Расторгуев и Радченко приехали в ЦАР на съемки документального фильма о российской частной военной компании (наемничество является уголовным преступлением в России — «Газета.Ru» ). Это был совместный проект с «Центром управления расследованиями», который финансируется бизнесменом Михаилом Ходорковским и занимается расследованиями о российских политиках и предпринимателях.

В «Центре» отметили, что журналисты приехали в Африку по туристическим визам — они не получали аккредитацию на съемку в российском посольстве и консульстве.

Представитель МИД России Мария Захарова считает абсурдными сообщения прессы, связывающие гибель трех россиян с тематикой их расследования.

«Слушаю и читаю эту околесицу относительно «расследований» по ЧВК в ЦАР. Никакой сенсации в наличие российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал. Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы», — сообщила Захарова.

Она напомнила, что, согласно данным местных властей, журналисты игнорировали предупреждения о том, что желанное место для их съемок не подконтрольно местным правоохранителям.

«Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый», — считает Захарова.

Дело об убийстве журналистов расследует СК РФ и правоохранительные органы ЦАР. В российском посольстве готовятся к транспортировке тел погибших на родину — это произойдет в ближайшее время.

Комитет защиты журналистов (CPJ) требует всестороннего расследования убийства россиян.

«Ответственные за убийство должны быть привлечены к ответу. Власти ЦАР, российские власти и ООН должны быстро провести всестороннее и прозрачное расследование этих смертей и удостовериться, что убийство журналистов — самая жестокая форма цензуры — не останется безнаказанным», — заявила координатор CPJ в Африке Анжела Кинтал.

Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций накануне призвала законодателей установить правила пребывания журналистов в горячих точках.

«Почему их работодатели, заказчики репортажа и информации, не озаботились вопросами безопасности и охраны, пожалев денег и ресурсов, фактически обрекли коллег на смерть? Нужно обязать владельцев и редакторов СМИ нести ответственность за судьбу своих сотрудников, которые, рискуя жизнью, освещают события в мире, борясь за идеалы свободы и права человека», — заявили в палате.

Отметим, что в ЦАР, куда в командировку отправились трое россиян, проходили многочисленные военные перевороты и вооруженные конфликты. Последнее обострение произошло в 2013 году. Тогда коалиция «Селека», в которую входили живущие на севере страны мусульмане, захватила столицу республики Банги и свергла президента ЦАР Франсуа Бозизе . В ответ на эти действия боевиков христиане ополчились против мусульман.

В сентябре 2014 года в ЦАР учредили миссию ООН, в которую вошли более 12,5 тыс. военных и полицейских. Тем не менее, столкновения в стране не прекращаются, а их жертвами ежедневно становятся миротворцы и мирные жители.