Федеральная служба охраны: кто охраняет президента

Испокон веков правителей на Руси всегда сопровождала вооруженная охрана. Сначала это была княжеская дружина, состоящая из самых близких к князю людей, которые следовали за ним повсюду. Позднее ее сменили царские телохранители, называемые рындами, — они стояли за троном на всех церемониях. Во времена Российской империи их функции перешли к камер-казакам, а при советской власти охрану первых лиц государства взял на себя 9-й отдел КГБ. С развалом СССР и образованием Российской Федерации было создано новое ведомство, которое и стало обеспечивать безопасность президента и высших членов правительства, — Федеральная служба охраны , или ФСО.

Это организация является, по сути, отдельной спецслужбой, которая подчиняется непосредственно президенту РФ. А охраной первого лица занимается отдельное подразделение — Служба безопасности президента РФ.

Чтобы попасть в ряды ФСО, надо пройти срочную службу в армии, обладать хорошим здоровьем, не иметь судимостей, вредных привычек и татуировок. Полный список требований к кандидатам намного длиннее, но перечисленные нами считаются основными. Добавим только, что отказ претендент может также получить, если у него есть неблагонадежные родственники: например, имеющие судимость или двойное гражданство.

Каждый сотрудник Службы безопасности является специалистом невероятно широкого профиля. Он обязан быть в отличной физической форме, владеть навыками рукопашной схватки, уметь прыгать с парашютом, плавать с аквалангом, разбираться во взрывчатых веществах, метко стрелять и управлять всеми видами техники — от автомобиля и бронетранспортера до катера и самолета. Кроме этого, каждый специалист должен иметь высшее образование и знать как минимум один иностранный язык.

По сути, Служба безопасности — это личный спецназ президента, который постоянно находится возле него и готов по первому требованию выполнить поставленную им задачу. Его формирование было обусловлено в том числе и тем фактом, что во время событий 1993 года спецподразделения «Альфы» и «Вымпела» отказались идти на штурм Белого дома. И тогда власти поняли, что им нужны силы, которые будут надежны и подчинены непосредственно президенту.

Учитывая специфику работы, сотрудники оснащены самой современной экипировкой. Каждый из них носит оружие — это могут быть как отечественные, так и импортные образцы. Известно, что многие из них любят и выбирают австрийские пистолеты фирмы «Глок». В арсенале службы, например, есть немецкие пистолеты-пулеметы МР-5 от фирмы «Хеклер и Кох» и, конечно же, все виды российского оружия.

У сотрудников при себе имеются также защищенные радиостанции, с помощью которых они постоянно докладывают об обстановке. Прозрачные наушники у представителей охраны президента — это те самые радиопередатчики.

Одним из необычных предметов снаряжения является бронированный кейс. Внешне он выглядит как обычный чемодан, но в момент опасности его раскрывают, превращая в защитную пластину из кевлара, которую можно использовать как прикрытие для президента, либо как штурмовой щит, если необходимо атаковать вооруженную цель.

Алексея Дюмина. Многие сотрудники ФСО выполняют не только функции телохранителей, но и адъютантов. Постоянно находясь рядом с главой государства, они постепенно всё лучше узнают и понимают его. Позднее наиболее отличившиеся на этом поприще получают новое назначение — их направляют в другие ведомства, где они помогают решать проблемы на местах, а президент заодно проверяет, как они проявляют себя в незнакомой обстановке. В качестве примера можно привести бывшего личного охранника Владимира Путина , а ныне губернатора Тульской области

Служба безопасности президента не зря ест свой хлеб. За время своего существования она предотвратила не одно покушение на главу государства. Так, было несколько случаев, когда неизвестные пытались прорваться сквозь кортеж к лимузину Путина, но их машины всегда таранили сотрудники сопровождения на джипе.

Были также предотвращены попытки убить президента из винтовки. Как минимум в нескольких инцидентах был установлен т.н. «чеченский след». В 2000 году двое снайперов намеривались расправиться с Путиным, когда тот был ещё и.о. президента и приехал на похороны Анатолия Собчака . Их удалось нейтрализовать на их позициях для стрельбы.