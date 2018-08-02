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Лавров обсудил экономическое сотрудничество с главной МИД Южной Кореи
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Лавров обсудил экономическое сотрудничество с главной МИД Южной Кореи 

РИА Новости 1 час назад
ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МИД ЮЖНОЙ КОРЕИ АКТИВИЗАЦИЮ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМАТЕ МОСКВА-СЕУЛ-ПХЕНЬЯН — МИД РФ  РИА НОВОСТИ
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