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Лавров обсудил экономическое сотрудничество с главной МИД Южной Кореи
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Лавров обсудил экономическое сотрудничество с главной МИД Южной Кореи
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ
МИД
ЮЖНОЙ КОРЕИ
АКТИВИЗАЦИЮ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМАТЕ МОСКВА-СЕУЛ-ПХЕНЬЯН — МИД РФ
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