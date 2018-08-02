Ещё
Россияне оценили отношения с США и Европой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне оценили отношения с США и Европой 

News.ru 3 часа назад
Впервые со времён присоединения Крыма хорошее отношение к США и Европе среди россиян стало преобладать над негативным. При этом оценка связей с Украиной практически не изменилась.
Если в мае всего 20% россиян «в целом хорошо» относились к США, то уже в июле их количество увеличилось до 42%. Негативное отношение к Западу за этот период снизилось с 69% до 40%.
Также социологи отметили рост позитивных взглядов к Европе. О хорошем отношении к ЕС заявили 42% опрошенных, а 38% — о плохом.
При этом взгляды на отношения с Украиной у россиян практически не поменялись. Так, положительные ответы дали 35−37% респондентов, а негативные — 49%, передаёт «Левада-Центр».
News.ru: последние новости
Российские сенаторы встретятся с членом Сената США Кадыров призвал покарать убийц российских журналистов В ОБСЕ соболезнуют в связи с гибелью российских журналистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Юрий Мартынов9
Россия предупредила Армению о серьезном наказании60
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор202
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
У России таких ракет нет. И не будет426
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение