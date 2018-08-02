Россияне оценили отношения с США и Европой

Впервые со времён присоединения Крыма хорошее отношение к США и Европе среди россиян стало преобладать над негативным. При этом оценка связей с Украиной практически не изменилась.

Если в мае всего 20% россиян «в целом хорошо» относились к США, то уже в июле их количество увеличилось до 42%. Негативное отношение к Западу за этот период снизилось с 69% до 40%.

Также социологи отметили рост позитивных взглядов к Европе. О хорошем отношении к ЕС заявили 42% опрошенных, а 38% — о плохом.