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В Японии надеются на встречу Путина и Абэ
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В Японии надеются, что Путин и Абэ смогут решить проблему Курил 

ТАСС 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Токио рассчитывает, что благодаря доверительным отношениям, сложившимся между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, стороны решат проблему принадлежности южной части Курильских островов. Об этом заявил в четверг член нижней палаты парламента Японии от оппозиционной Конституционно-демократической партии Кацухико Ёкомицу на встрече с российским сенатором Виктором Озеровым.
По его словам, за более чем 60 лет с момента подписания совместной советско-японской декларации (формально провозгласившей окончание войны и восстановившей дипломатические отношения — прим. ТАСС) двусторонние связи значительно укрепились, но заключению мирного договора между странами по-прежнему препятствует нерешенность территориального спора.
"Мы всей душой ожидаем продвижения этой проблемы на основе доверительных личных отношений между лидерами двух государств — премьер-министром Абэ и президентом Путиным", — подчеркнул Ёкомицу.
"Надеюсь, что эта проблема с четырьмя островами решится, что будет способствовать укреплению дружественных отношений между странами", — добавил парламентарий.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно— правовое оформление, сомнению не подлежит.
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