Новая страна признала Крым российским

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек , находящийся с визитом в Крыму с делегацией политиков и бизнесменов, отметил, что Крым есть и всегда будет русским.

"Крым был для меня, есть и будет всегда русский. Это мое мнение как гражданина Марчека", — сказал он.

По его словам, МИД Украины оказывал политическое и информационное давление накануне визита словацкой делегации. В частности, Марчек отметил, что Киев угрожал запретить въезд в страну после визита в Крым.

"На что я могу сказать, что мне очень жаль, потому что жители Украины — это славяне. Разве они виноваты, что имеют такое правительство?", — цитирует чиновника РИА Новости.

Марчек отметил, что выступает за решение таких конфликтов между Москвой и Киевом.

Что касается целей визита, то они, по словам Марчека, носят экономический характер.