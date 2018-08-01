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Новая страна признала Крым российским
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Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью

Новая страна признала Крым российским 

Рамблер 1 час назад
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек, находящийся с визитом в Крыму с делегацией политиков и бизнесменов, отметил, что Крым есть и всегда будет русским.
"Крым был для меня, есть и будет всегда русский. Это мое мнение как гражданина Марчека", — сказал он.
По его словам, МИД Украины оказывал политическое и информационное давление накануне визита словацкой делегации. В частности, Марчек отметил, что Киев угрожал запретить въезд в страну после визита в Крым.
"На что я могу сказать, что мне очень жаль, потому что жители Украины — это славяне. Разве они виноваты, что имеют такое правительство?", — цитирует чиновника РИА Новости.
Марчек отметил, что выступает за решение таких конфликтов между Москвой и Киевом.
Что касается целей визита, то они, по словам Марчека, носят экономический характер.
Комментарии360  Ещё 8 источников 
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