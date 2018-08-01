Кадыров жестко выступил после убийства журналистов

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Кадыров призвал «строго спросить» за отправку в ЦАР журналистов по турвизам 

РИА Новости 58 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР, подчеркнув, что организация, которая направила их в опасный регион по туристическим визам, в случае подтверждения этого факта, должна быть привлечена к ответственности.
"Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших… Выражаю надежду, что правоохранительные ведомства и МИД России сделают для этого всё необходимое. Появилась информация, что командировка не была должным образом оформлена, не имелись на руках соответствующие документы, не было поставлено в известность наше посольство в ЦАР. Если соответствует действительности факт их отправки в ЦАР по туристическим визам, то нужно предъявить строгий спрос и к тем, кто организовал это, зная, что подвергает их жизни реальной опасности", — написал он в Telegram.
Кадыров также указал, что СМИ акцентируют внимание на том факте, что подозреваемая в причастности к убийству журналистов повстанческая организация "Селека" является мусульманской.
"Их расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию или ведомство они представляют. Когда в США молодой парень расстреливает школу, никто не уточняет его религиозную принадлежность. И Орхан Джемаль был мусульманином, сыном известного исламского деятеля Гейдара Джемаля. Двое других его товарищей, скорее всего, православными. Но они все убиты. Убийцы пока на свободе", — подчеркнул он.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
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