Россия разбирается с задержанием россиян в Казахстане

Российские дипломаты выясняют подробности задержания четырёх россиян морскими пограничниками в казахстанской акватории Каспийского моря.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на посольство России в Казахстане.
«Генеральное консульство России в Уральске занимается этим вопросом. Пока выясняем все подробности», — заявили в посольстве.
Ранее сообщалось, что казахстанские пограничники задержали малое судно с четырьмя гражданами России, сделав предупредительный выстрел в воздух.
По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия.