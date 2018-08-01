Россия разбирается с задержанием россиян в Казахстане

Дипломаты выясняют подробности задержания четырёх россиян в Казахстане

Российские дипломаты выясняют подробности задержания четырёх россиян морскими пограничниками в казахстанской акватории Каспийского моря.

Казахстане. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на посольство России

«Генеральное консульство России в Уральске занимается этим вопросом. Пока выясняем все подробности», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что казахстанские пограничники задержали малое судно с четырьмя гражданами России, сделав предупредительный выстрел в воздух.

По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия.