Ещё
Россия разбирается с задержанием россиян в Казахстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипломаты выясняют подробности задержания четырёх россиян в Казахстане 

RT на русском 1 августа 2018
Фото: Пресс-служба ПС КНБ РК
Российские дипломаты выясняют подробности задержания четырёх россиян морскими пограничниками в казахстанской акватории Каспийского моря.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на посольство России в Казахстане.
«Генеральное консульство России в Уральске занимается этим вопросом. Пока выясняем все подробности», — заявили в посольстве.
Ранее сообщалось, что казахстанские пограничники задержали малое судно с четырьмя гражданами России, сделав предупредительный выстрел в воздух.
По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия.
RT на русском: последние новости
Стивен Сигал стал представителем МИД РФ по вопросам гуманитарных связей России и США Яковенко рассказал об уничтожении улик по делу Скрипалей Путин прибыл на открытие оперного фестиваля в Херсонесе
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Нашествии» произошла трагедия160
Петросян: гора с плеч свалилась68
Появилось фото гибели авианосца США47
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли43
Путин сорвал наступление на Донбасс759
Видео
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
02:57
На «Нашествии» произошла трагедия
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение