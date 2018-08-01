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Намерению Порошенко предъявить иск России дали оценку
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Появилось фото гибели авианосца США

В Совфеде оценили намерение Порошенко предъявить России иск 

RT на русском 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесённый ущерб в Донбассе».
«Причинённый народу Донбасса ущерб вследствие гражданской войны, развязанной режимом Порошенко, подлежит несомненному возмещению. Уверена, рано или поздно состоится заседание военного трибунала, на котором будут рассмотрены преступления, совершённые украинским лидером и представителями его режима. Порошенко, прежде чем ставить подобный вопрос по отношению к России, которая не является стороной конфликта, должен глубоко задуматься… Ему также не стоит забывать о том, что был причинён материальный вред крымчанам из-за многочисленных блокад — энергетических, водных, продовольственных. Это будет отдельный разговор», — отметила Ковитиди.
Ранее стало известно, что Порошенко планирует предъявить России иск.
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