В Крым прибыла делегация из Словакии

"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту "Симферополь", — сказала собеседница агентства.

В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

"Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту", — добавили в пресс-службе ЯМЭФ.

Визит продлится до 3 августа.