Ещё
В Крым прибыла делегация из Словакии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье

В Крым прибыла делегация из Словакии 

РИА Новости 1 час назад
Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в Крым, первый день визита начнется со встречи с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ялтинского международного экономического форума, выступившего организатором визита иностранцев.
>> России не нужны ни Чехия, ни Словакия, ни Польша, ни Прибалтика
"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту "Симферополь", — сказала собеседница агентства.
В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.
"Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту", — добавили в пресс-службе ЯМЭФ.
Визит продлится до 3 августа.
Последние новости
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой
Комментарии38
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова20
Раскрыт секрет военных успехов России275
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал280
Лепс ударил Аллу Михееву370
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут95
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение