Регистрацию на губернаторских выборах прошли 43 кандидата

На заседании в среду она отметила, что на выборах глав регионов в этом году выдвигались 172 кандидата, в том числе 25 самовыдвиженцев; остальные были выдвинуты 34 партиями.

"Необходимо отметить, что 32 кандидата впоследствии отказались от участия в выборах или вообще не представили документы на регистрацию. Региональными избирательными комиссиями на сегодняшний день зарегистрированы 43 кандидата", — сказала Памфилова на заседании в среду.