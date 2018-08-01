Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут 

Почему ЧМ-2018 был нужен России
Чемпионат мира по футболу 2018 года был нужен России, чтобы иностранцы поняли, что это «хорошая страна с хорошими людьми», заявил «Известиям» футболист Мусса Дембеле. По словам бронзового призера мундиаля в составе сборной Бельгии, на восприятие России в мире влияет политика, однако спортивное мероприятие такого масштаба помогло иностранцам составить собственное мнение о стране.
Тарифы ЖКХ рухнут под энергоэффективностью
Мировой опыт энергосбережения, примененный в России, снизит цены на отопление на 40%, сообщил «Известиям» профессор ВШЭ Сергей Сиваев. По информации издания, аналитический центр при российском правительстве изучил стратегии энергоэффективности, которым следуют в других странах, и уже рекомендовал внедрить некоторые из мер в России, например, сделать управление теплом в домах автоматизированным, а также установить высокоэффективные светильники.
Россияне разочаровались в высшем образовании
56% россиян уверены, что важность диплома о высшем образовании при трудоустройстве преувеличена. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Кроме того, 51% граждан не согласны с «обреченностью» людей без высшего образования на низкооплачиваемую работу, а 34% россиян сообщили о своей уверенности в том, что диплом не гарантирует успешной карьеры.
США поддержали Россию в споре с Украиной
Власти США поддержали Россию в споре с Украиной во Всемирной торговой организации, сообщает Politico. На рассмотрении ВТО находится жалоба Украины на ограничения, которые Россия ввела на транзитные перевозки украинских грузов по своей территории. Власти России объясняют это решение обеспечением своей национальной безопасности, а два дня назад их в этом поддержала администрация президента США Дональда Трампа. При этом издание предполагает, что власти США преследуют собственные цели — чтобы иметь возможность оправдывать национальной безопасностью повышение пошлин на сталь и алюминий.
В Мексике рухнул самолет
В Мексике при взлете рухнул пассажирский самолет, сообщил на своей странице в соцсети Twitter пресс-секретарь местного Минтранса. По словам Херардо Руиса Эспарзы, на борту воздушного суда, летевшего из Дуранго в Мехико, находились 97 пассажиров и четверо членов экипажа. По данным мексиканского Минздрава, все они выжили, однако сразу 85 человек в результате инцидента пострадали.