Ещё
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут 

Рамблер 56 минут назад

Почему ЧМ-2018 был нужен России

Чемпионат мира по футболу 2018 года был нужен России, чтобы иностранцы поняли, что это «хорошая страна с хорошими людьми», заявил «Известиям» футболист Мусса Дембеле. По словам бронзового призера мундиаля в составе сборной Бельгии, на восприятие России в мире влияет политика, однако спортивное мероприятие такого масштаба помогло иностранцам составить собственное мнение о стране.

Тарифы ЖКХ рухнут под энергоэффективностью

Мировой опыт энергосбережения, примененный в России, снизит цены на отопление на 40%, сообщил «Известиям» профессор ВШЭ Сергей Сиваев. По информации издания, аналитический центр при российском правительстве изучил стратегии энергоэффективности, которым следуют в других странах, и уже рекомендовал внедрить некоторые из мер в России, например, сделать управление теплом в домах автоматизированным, а также установить высокоэффективные светильники.

Россияне разочаровались в высшем образовании

56% россиян уверены, что важность диплома о высшем образовании при трудоустройстве преувеличена. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Кроме того, 51% граждан не согласны с «обреченностью» людей без высшего образования на низкооплачиваемую работу, а 34% россиян сообщили о своей уверенности в том, что диплом не гарантирует успешной карьеры.

США поддержали Россию в споре с Украиной

Власти США поддержали Россию в споре с Украиной во Всемирной торговой организации, сообщает Politico. На рассмотрении ВТО находится жалоба Украины на ограничения, которые Россия ввела на транзитные перевозки украинских грузов по своей территории. Власти России объясняют это решение обеспечением своей национальной безопасности, а два дня назад их в этом поддержала администрация президента США Дональда Трампа. При этом издание предполагает, что власти США преследуют собственные цели — чтобы иметь возможность оправдывать национальной безопасностью повышение пошлин на сталь и алюминий.

В Мексике рухнул самолет

В Мексике при взлете рухнул пассажирский самолет, сообщил на своей странице в соцсети Twitter пресс-секретарь местного Минтранса. По словам Херардо Руиса Эспарзы, на борту воздушного суда, летевшего из Дуранго в Мехико, находились 97 пассажиров и четверо членов экипажа. По данным мексиканского Минздрава, все они выжили, однако сразу 85 человек в результате инцидента пострадали.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал244
Лепс ударил Аллу Михееву350
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке44
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР17
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу119
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение