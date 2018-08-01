Судьи получат больше защиты от государства

Судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также военнослужащих отдельных категорий, проходящих по программе защиты свидетелей, будут охранять по новым правилам.

Соответствующие постановление Правительства вступает в силу 1 августа.

В документе идёт речь о перевозе защищаемого лица на другое, временное или постоянное, место работы (службы) или учёбы, а также о переселении на другое, временное или постоянное, место жительства.

Все меры безопасности будут применяться с учётом конкретных обстоятельств. Тот, кого защищают, должен будет в письменном виде под роспись получить определённые предписания, соблюдение которых необходимо для обеспечения его безопасности. Кроме того, с подзащитным может быть заключён договор, где будут прописаны условия применения мер безопасности, а также права и обязанности органа, обеспечивающего безопасность, и защищаемого гражданина.

В случае необходимости защита имущественных прав защищаемого лица по прежнему месту работы (службы) или учебы, а также по прежнему месту жительства будет осуществляться по доверённости, выданной им представителю органа, обеспечивающего безопасность.

Кроме того, например, уточняется, что при переселении защищаемого лица на другое постоянное место жительства орган, обеспечивающий безопасность, предоставляет жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации , а также оплачивает расходы, связанные с переездом, в том числе с проездом и провозом личного имущества.

Если же придётся совершать перелёт самолётом на другое постоянное место жительства билеты оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств — членов Евразийского экономического союза . Исключение составят только случаи, если эти авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки в ту дату и в ту точку, куда требуется.