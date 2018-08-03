ООН присоединилась к расследованию гибели россиян в ЦАР 

Эксперты ООН подключились к расследованию гибели граждан России в Центральноафриканской республике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На данный момент к расследованию подключилась миссия ООН по стабилизации в ЦАР. Она выделила четырех экспертов. 1 и 2 августа центральноафриканские правоохранительные органы при поддержке специалистов ООН провели осмотр места преступления, допросили свидетелей в городе Сибю, а также в селениях, возле которых произошло это нападение», — сказала Захарова на брифинге в Москве.
Ранее МИД России сообщил о гибели журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.