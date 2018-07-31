Ещё
Словакия испугалась «Ночных волков»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Словакии о «Ночных волках»: это не безобидные любители мотоциклов 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Словакии Андрей Киска заявил, что открытие в стране представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» может представлять угрозу государству.
Об этом сообщает HN Slovensko.
«Их основатель (Александр Залдостанов (Хирург). — RT) находится в списке санкций и не имеет права въезжать в ЕС. Это не безобидные любители мотоциклов…», — рассказал Киска.
По его мнению, открытие в республике представительства «Ночных волков» является «издевательством» над той позицией, которую занимает Словакия по отношению к России.
«Создание их так называемой европейской штаб-квартиры в Словакии — это издевательство над официальной позицией страны в отношении аннексии Крыма и политики России», — заключил он.
Ранее Киска назвал российский газопровод «Северный поток — 2» очень опасным проектом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на нём большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
Лавров заявил, что в России обеспокоены ситуацией в Армении Захарова прокомментировала сообщения, что в ЦАР обнаружены тела, предположительно, трёх россиян МИД России назвал прискорбным решение ЕС ввести санкции из-за Крымского моста
Комментарии25  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал101
Лепс ударил Аллу Михееву321
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу109
России пообещали «санкции из ада»55
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение