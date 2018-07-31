Словакия испугалась «Ночных волков»

Президент Словакии о «Ночных волках»: это не безобидные любители мотоциклов

Об этом сообщает HN Slovensko.

«Их основатель (Александр Залдостанов (Хирург). — RT) находится в списке санкций и не имеет права въезжать в ЕС. Это не безобидные любители мотоциклов…», — рассказал Киска.

По его мнению, открытие в республике представительства «Ночных волков» является «издевательством» над той позицией, которую занимает Словакия по отношению к России

«Создание их так называемой европейской штаб-квартиры в Словакии — это издевательство над официальной позицией страны в отношении аннексии Крыма и политики России», — заключил он.

Ранее Киска назвал российский газопровод «Северный поток — 2» очень опасным проектом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на нём большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.