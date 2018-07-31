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МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
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МИД опубликовал «целебное» фото Лаврова 

Газета.Ru 1 час назад
Министерство иностранных дел России опубликовало в своем официальном фейсбуке "целебную фотографию" главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
"Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма", — говорится в подписи к фотографии.
На фотографии министр иностранных дел держит на фоне неба российский флаг, перекинув его через плечо, и улыбается.
Ранее Лавров заявил, что российская сторона знает о намерениях западных стран в отношении себя и готова защищать свой суверенитет.
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Комментарии16  Ещё 6 источников 
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