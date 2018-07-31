МИД опубликовал «целебное» фото Лаврова

"Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма", — говорится в подписи к фотографии.

На фотографии министр иностранных дел держит на фоне неба российский флаг, перекинув его через плечо, и улыбается.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона знает о намерениях западных стран в отношении себя и готова защищать свой суверенитет.