Захарова оценила новый «удар» по Крыму

Новые санкции Европейского союза в отношении шести российских компаний являются подрывной политикой, направленной против жителей Крымского полуострова, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что этими санкциями Запад поощряет организаторов энергетической блокады Крыма, а также «преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры», передает ТАСС.
В инфоцентре «Крымский мост» сообщили РИА «Новости», что санкции ЕС не повлияют на ход реализации проекта.
Ранее во вторник Евросоюз расширил санкционный список, связанный с воссоединением Крыма с Россией и строительством Крымского моста.