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Административные штрафы будут взимать быстрее
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Административные штрафы будут взимать быстрее 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: ТАСС
К протоколу об административном нарушении будут прикладывать информацию для заполнения расчётных документов на перечисление суммы предписанного штрафа. Соответствующий закон вступает в силу 31 июля.
Это повысит эффективность принимаемых мер, направленных на обеспечение своевременного и полного исполнения наказания в виде штрафа путём зачисления денежных средств в бюджет.
Автором соответствующей законодательной инициативы выступило Правительство России.
Закон направлен на решение ряда проблем, связанных с реализацией норм бюджетного законодательства России в части установления порядка администрирования денежных взысканий уполномоченными государственными органами.
Устанавливается, что уполномоченные сотрудники за совершённое административное преступление будут прикладывать к протоколу информацию для заполнения расчётных документов на перечисление суммы предписанного штрафа. Соответствующие документы будут направляться судье для упрощения.
Авторы закон отмечают, что необходимость внесения изменений была обусловлена несогласованностью норм бюджетного законодательства с законодательством об административных правонарушениях, регулирующих процесс наложения денежных взысканий по итогам рассмотрения дел судебными органами.
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